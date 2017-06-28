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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi ile Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi arasında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:05
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza Gölbaşı Pazarcık Karayolu 15. kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı istikametinden Pazarcık istikametine giden Yakup Gülbeyaz (55) yönetimindeki 38 AU 090 plakalı otomobil Pazarcık istikametinden Gölbaşı istikametine giden Mehmet kara yönetimindeki 33 E 74 71 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Hatalı sollamanın neden olduğu kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, 33 E 090 plakalı otomobil sürücüsü Yakup Gülbeyazkaza yerinde hayatını kaybetti.Aynı otomobilde bulunan, Gülseher Gülbeyaz, Ömer Gülbeyaz, Arzu Gülbeyaz, Neslihan Gülbeyaz, Zeynep Gülbeyaz, hafif ticari araçta bulunan sürücü Mehmet Kara ile birlikte Ramazan Sarı, Leyla Sarı, Oruç Sarı, Mikail Sarı,Elif Kara, Ceyli Su Kara, Yakup Şokküçük yaralandı.

Kaza yerine Gölbaşı ilçesinin yanı sıra Besni ve Tut ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yarılalar önce Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olanlar Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:05
  1. Kahramanmaraş
  2. Adıyaman
  3. Tut
  4. Gölbaşı
  5. Besni
  6. Mehmet Kara
  7. Pazarcık
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