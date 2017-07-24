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Otomobil ile bisiklet çarpıştı, 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:40
Otomobil ile bisiklet çarpıştı, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi ile 852. Sokağın kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada Bilal Ş.(45) idaresindeki 41 BU 880 plakalı otomobil ile Adem Y.(15)’nin kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü Adem Y. yaralandı. Yaralı bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:40
  1. Bilecik
  2. Bozüyük
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