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Otomobil ihracatı arttı

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, yılın ilk yarısında binek otomobil ihracatındaki artışın yüzde 71'e ulaştığını belirterek, "Toyota, Oyak Renault, Tofaş, Hyundai Assan ve Honda son dönemde yeni binek otomobil modellerine önemli yatırımlar yaptılar. Bunun sonuçlarını da bugün görebiliyoruz." dedi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:22
Otomobil ihracatı arttı

Sabuncu, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı sürecine göre ihracatını yüzde 22,4 artışla 14 milyar 359 milyon 485 bin dolara yükselten otomotiv endüstrisine en büyük katkının binek otomobil ihracatından geldiğini belirtti.

Binek otomobildeki ihracat artışının, sektörel ortalamanın çok üzerinde olduğuna dikkati çeken Sabuncu, "Yılın ilk yarısında otomotiv dış satımındaki artış, temel olarak binek otomobiller mal grubundaki ihracat artışına dayanıyor. Diğer ana ihracat kalemlerine bakıldığında hemen hemen geçen yıl ile aynı rakamları görmekteyiz. Ancak binek otomobillerdeki ihracat artışı yüzde 71'e ulaşmış durumda. Bu, aslında beklenen bir artıştır." diye konuştu.

"Yatırımların sonuçlarını bugün görebiliyoruz"

Sabuncu, ana sanayi üreticilerinin yeni model yatırımları sonrasında ihracatta artışlar yaşanacağını beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toyota, Oyak Renault, Tofaş, Hyundai Assan ve Honda son dönemde yeni binek otomobil modellerine önemli yatırımlar yaptılar. Bunun sonuçlarını da bugün görebiliyoruz. Son dönemde yapılan bu önemli yatırımlar ile ülkemizin motorlu araç üretim kapasitesi 2 milyon adet sınırına dayandı. Motorlu araçlar üretimimiz 1,5 milyon adede, ihracatımız 1,1 milyon adede yükseldi. Bu rakamların bu yıl daha da yukarı çıkmasını bekliyoruz."

Orhan Sabuncu, Avrupa Birliği (AB) binek otomobil pazarındaki büyümenin yılın ilk yarısında yüzde 5'i bulması ile başta ABD olmak üzere Amerika kıtası ülkelerine binek otomobil ihracatının artmasının da bu başarıya katkı sağlayan olumlu gelişmeler olduğunu belirtti.

Ürün gruplarına göre ihracat kayıtları

OİB kayıtlarına göre, otomotivde ürün gruplarının, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat rakamları ve değişim oranları şöyle:

Ürün grubu 2016/Bin dolar 2017/Bin dolar Değişim
1-Binek otomobiller 3.574.425 6.106.309 71
2-Otomotiv yan sanayi 4.693.958 4.691.365 0
3-Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 2.458.585 2.437.057 -1
4-Otobüs-midibüs-minibüs 783.148 805.811 3
5-Diğer 223.956 318.863 42

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:22
  1. Amerika
  2. Avrupa
  3. Avrupa Birliği
  4. Hyundai
  5. Toyota
  6. Renault
  7. Honda
  8. Tofaş
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