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Otomobil elektrik direğine çarptı: 7 yaralı

Erbaa ilçesinde otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 08:19
Otomobil elektrik direğine çarptı: 7 yaralı

Kaza, Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. Akraba ziyaretinden döndükleri öğrenilen Abdullah D. (24) kontrolündeki 77 DP 830 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile aynı aileden Hamide (62), Asiye (33), Nurcan (38), Medine (4), Merve (7) ve Yusuf D. (3) yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf D. ilk müdahalesinin ardından TokatGaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 08:19
  1. Tokat

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