Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 kişi yaralı

Ferman İ'nin kullandığı 07 N 2492 plakalı otomobil, Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında virajı alamayarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa Erdoğan, Ali Erdoğan ve Mustafa Toksoy yaralandı.



Otomobilde sıkışan Toksoy, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi ile yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırıldı.



Hastanede yapılan testte sürücünün alkollü olduğunun belirlendiği, daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.