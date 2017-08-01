Otomobil dünyasında dev satış sona erdi!

Opel ve PSA Grubu'nun ortak açıklamasında, bünyesinde Almanya'da üretilen Opel ve İngiltere'de üretilen modeli Vauxhall markalarını bulunduran Opel'in, Fransız PSA Grubu'na satışının tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce mart ayındaki sözleşmede güvence verildiği gibi, tüm çalışanların karar verme haklarının değişmeyeceği ifade edildi.

'GERÇEK BİR AVRUPA ŞAMPİYONUNUN DOĞUMUNA TANIKLIK EDİYORUZ'

PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün gerçek bir Avrupa şampiyonunun doğumuna tanıklık ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2.2 MİLYAR AVRO

Avrupa'da yüzde 17'lik pazar payına sahip plan PSA Grubu'nun yaklaşık 2,2 milyar avroluk söz konusu satın alma işleminin ardından Avrupa'nın en önemli ikinci otomobil üretici olacağı tahmin ediliyor.

Sabah