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Otomobil devrilen tırın dorsesine girdi

Konya’da 30 ton buğday yüklü tır yola devrilirken, arkadan gelen bir otomobil ise sürücünün yola saçılan buğdayı fark edememesi üzerine tır dorsesine girdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:17
Otomobil devrilen tırın dorsesine girdi

Kaza, 05.00 sıralarında Konya-Karaman karayolunun 25’inci kilometresi kağıt fabrikası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Y. idaresindeki 42 L 2668 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi. Yol ortasına devrilen tırın dorsesindeki 30 ton buğday yola saçıldı. Bu sırada Mehmet P. idaresindeki 07 NRG 13 plakalı otomobil devrilen tırı fark edemeyince tır dorsesinin içerisine girdi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, karayolunda uzun kuyruklar oluşturan araçları kontrollü bir şekilde geçişlerine izin verdi. Beklemekten sıkılan bazı sürücüler refüjden geçmek istedi ancak başarılı olamayınca araçları askıda kaldı. Yaklaşık 1 saat boyunca kapalı olan karayolu görevlilerin temizlik çalışmalarının ardından açılabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:17
  1. Karaman
  2. Konya
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