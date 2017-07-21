Otomobil devi 850 bin aracı geri çağırdı!
Geçtiğimiz günlerde 3 milyon dizel otomobili geri çağıran dünya devi Mercedes Benz’in ardından bir başka Alman devi Audi de bir milyona yakın dizel aracı geri çağırdı.21 Temmuz 2017 Cuma 16:15
Audi, bugün (Cuma) yaptığı açıklamayla 6 ve 8 silindirli, Euro 5 ve 6 normuna sahip 850 bin dizel otomobilin emisyon değerlerini güçlendirmek istediğini duyurdu.
Geri çağrılan otomobillerin Kuzey Amerika hariç, Avrupa ve diğer ülkeleri kapsadığı belirtilen Audi açıklamasında, güçlendirme işleminin araç sahipleri için ücretsiz olacağı kaydedildi.
Audi’nin geri çağırma aksiyonunu kendi isteğiyle yaptığı ve söz konusu servisin aynı motora sahip Porsche ve Volkswagen markaları için de geçerli olduğu bildirildi.