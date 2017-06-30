Otomobil çalan hırsızdan ilginç savunma

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde lüks otomobilini yıkatmak için oto yıkamaya veren Işık Dilan Kaya isimli vatandaş tekrar aracını almak için oto yıkamaya gittiğinde aracının orada olmadığını gördü. İşletme sahibine otomobilinin nerede olduğunu soran Dilan Kaya, aracını teslim alan M.M.’nin de orada olmadığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Oto yıkama dükkanına iki gün önce başladığı öğrenilen M.M.’yi ve çaldığı otomobili bulmak için Sapanca Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Önce ailesine ziyarete gitmiş

Lüks otomobili çaldıktan sonra Çorum’da bulunan ailesini ziyarete giden M.M., geri dönüş yolunda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından D-100 Karayolu Gölköy Kavşağı’nda yakalandı. Çaldığı otomobille birden fazla benzin istasyonundan yakıt alarak parasını ödemeden kaçtığı belirtilen M.M.’nin polise verdiği ifadesinde, “Aracı aldıktan sonra Çorum’a ailemi ziyarete gittim. Ama bu araba çok fazla yakıt harcadığı için aldığım yere geri bırakmaya karar verdim. Sapanca’ya giderken siz beni yakaladınız” dediği öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan lüks otomobil Dilan Kaya’nın eşi Erdoğan Kaya’ya teslim edildi. Kaya, “otomobilime kavuştuğum için mutluyum. Güvenlik görevlisi arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.