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Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

​Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 19:14
Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mesut Bapun (52) yönetimindeki 05 NC 839 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Mesut Bapun ile otomobilde yolcu olarak bulunan Feride Bapun (21) ve Hamide Bapun (56) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 19:14
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