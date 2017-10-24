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Otomobil askeri lojmanların bahçesine uçtu: 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin askeri alana uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

24 Ekim 2017 Salı 11:09
Otomobil askeri lojmanların bahçesine uçtu: 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin askeri alana uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Başiskele Döngel Sahil Mahallesi mevkii D-130 karayolu Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 18 BB 653 plakalı otomobil, bir anda sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil, yol kenarındaki kaldırımı aşarak yolun alt kısmındaki askeri lojmanların bahçesine uçtu. Kazada otomobilde bulunan ve kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gölcük ve Kocaeli Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 11:09
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