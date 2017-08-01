Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’tan İzmir Dikili yönüne giden Cemil Tüzün idaresindeki 35 DED 37 plakalı otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan Rana Tüzün olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan sürücü ile Ejder Tüzün, İzmir ve Balıkesir itfaiyelerinin ortak çalışması ile kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dikili Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.