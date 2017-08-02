Otomobil 5 metrelik duvardan uçtu!

Edinilen bilgilere göre İzmit İlçesi 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak’ta meydana gelen olayda, Aytekin Yıldız (42) idaresindeki 77 DR202plakalı otomobilsürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 metrelik duvardan mesire alanınayuvarlandı.Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan sürücü Yıldız, olayın etkisi ile şoka girdi . Şoka giren sürücü sağlık ekipleri tarafındanKocaeli Devlet Hastanesi’nekaldırıldı.

Kazaya karışan araç olay yerinden çekici ile kaldırılırken , polis kazayla ilgili inceleme başlattı.