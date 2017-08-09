Otomatik silahlı dövme! Reuters olay fotoğrafı geçti…

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen Rakka operasyonunu terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile yapan ABD'nin eski askerleri de cephede. Reuters haber ajansı, Christian isimli eski askerin gönüllü olarak YPG saflarında savaştığını bildiriyor.

Foto muhabiri Zohra Bensemra'nın Rakka'nın batısında görüntülediği 28 yaşındaki Christian, dövmeleriyle dikkat çekiyor. Askerin boynundaki otomatik silah dövmesinin üstünde 'Hayat acıdır' yazısı var.

Terör örgütü IŞİD'in filii başkent ilan ettiği Rakka'yı geri almayı hedefleyen operasyonda, bugüne kadar şehrin yarıdan fazlası el değiştirdi. Etrafı tamamen sarılan IŞİD'lilerin çevreyle tüm bağlantısı kesilmiş durumda.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Merkezi, ABD'nin başını çektiği koalisyonun hava saldırılarında 29 sivilin öldüğünü açıkladı. Son bir günde gerçekleşen can kayıplarında ölenlerin 14'ü çocuk.

Irak'taki Musul operasyonunda da aktif rol alan koalisyonun savaş uçakları, birçok kez yanlış hedefleri vurdu. Uluslararası bağımsız gözlemcilere göre, IŞİD'in hortladığı 2014'ten bu yana en az 600 sivil bombardımanlarda yaşamını yitirdi.

Saklanan IŞİD komutanı yakalandı

Elindeki en büyük kent Musul'u 9 Temmuz'da kaybeden terör örgütü IŞİD'in üst düzey komutanlarından biri, Musul'da saklanırken yakalandı.

Telafer'de ilk saldırılar

Musul'un batısındaki Türkmen kenti Telafer'de ise savaş başlamak üzere. IrakOrdu birlikleri, Telafer çevresine yığınak yapıyor. Topçu saldırılarında 17 IŞİD militanının öldürüldüğü bildiriliyor.



Haşdi Şabi üyeleri yan yana gömüldü

Suriye sınırında ölen Şii milisler Haşdi Şabi'ye bağlı Seyyid el Şuheda Tugayları üyelerinden bazıları, Necef kentinde toprağa verildi. Reuters, yan yana kazılan birçok mezarın ve cenazeler başında ağlayanların fotoğraflarını geçti.

Haşdi Şabi, ölümlerden ABD savaş uçaklarının saldırısını sorumlu tutuyor ancak Pentagon saldırıyı doğrulamıyor.

Halifelik çöküyor!

Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde halifelik ilan eden kanlı terör örgütü IŞİD, son üç yıl içinde Irak ve Suriye'de 70 bin kilometrekarelik bölgeyi kaybetti. Yitirilen alan Irak'ta yüzde 78, Suriye'de yüzde 58'i buldu.

İşgal ettiği en büyük kent Musul'dan 9 Haziran'da temizlenen terör örgütü, son altı ayda ağır darbe yedi. Ocak 2017'den bu yana IŞİD'in temizlendiği alan 20 bin kilometrekareden fazla.

Kanlı örgüt, geçen yıl da Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirmişti. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

IŞİD, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, FransaParis ve İranTahran'da saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.