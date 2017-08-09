Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Otomatik silahlı dövme! Reuters olay fotoğrafı geçti…

Rakka çevresinde görüntülenen Christian isimli askerin boynunda otomatik silah dövmesi bulunuyor, dövmenin üstünde 'Hayat acıdır' yazısı var.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:03
Otomatik silahlı dövme! Reuters olay fotoğrafı geçti…

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen Rakka operasyonunu terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile yapan ABD'nin eski askerleri de cephede. Reuters haber ajansı, Christian isimli eski askerin gönüllü olarak YPG saflarında savaştığını bildiriyor.

Foto muhabiri Zohra Bensemra'nın Rakka'nın batısında görüntülediği 28 yaşındaki Christian, dövmeleriyle dikkat çekiyor. Askerin boynundaki otomatik silah dövmesinin üstünde 'Hayat acıdır' yazısı var.

Terör örgütü IŞİD'in filii başkent ilan ettiği Rakka'yı geri almayı hedefleyen operasyonda, bugüne kadar şehrin yarıdan fazlası el değiştirdi. Etrafı tamamen sarılan IŞİD'lilerin çevreyle tüm bağlantısı kesilmiş durumda.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Merkezi, ABD'nin başını çektiği koalisyonun hava saldırılarında 29 sivilin öldüğünü açıkladı. Son bir günde gerçekleşen can kayıplarında ölenlerin 14'ü çocuk.

Irak'taki Musul operasyonunda da aktif rol alan koalisyonun savaş uçakları, birçok kez yanlış hedefleri vurdu. Uluslararası bağımsız gözlemcilere göre, IŞİD'in hortladığı 2014'ten bu yana en az 600 sivil bombardımanlarda yaşamını yitirdi.

Saklanan IŞİD komutanı yakalandı

Elindeki en büyük kent Musul'u 9 Temmuz'da kaybeden terör örgütü IŞİD'in üst düzey komutanlarından biri, Musul'da saklanırken yakalandı.

Telafer'de ilk saldırılar

Musul'un batısındaki Türkmen kenti Telafer'de ise savaş başlamak üzere. IrakOrdu birlikleri, Telafer çevresine yığınak yapıyor. Topçu saldırılarında 17 IŞİD militanının öldürüldüğü bildiriliyor.

Haşdi Şabi üyeleri yan yana gömüldü

Suriye sınırında ölen Şii milisler Haşdi Şabi'ye bağlı Seyyid el Şuheda Tugayları üyelerinden bazıları, Necef kentinde toprağa verildi. Reuters, yan yana kazılan birçok mezarın ve cenazeler başında ağlayanların fotoğraflarını geçti.

Haşdi Şabi, ölümlerden ABD savaş uçaklarının saldırısını sorumlu tutuyor ancak Pentagon saldırıyı doğrulamıyor.

Halifelik çöküyor!

Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde halifelik ilan eden kanlı terör örgütü IŞİD, son üç yıl içinde Irak ve Suriye'de 70 bin kilometrekarelik bölgeyi kaybetti. Yitirilen alan Irak'ta yüzde 78, Suriye'de yüzde 58'i buldu.

İşgal ettiği en büyük kent Musul'dan 9 Haziran'da temizlenen terör örgütü, son altı ayda ağır darbe yedi. Ocak 2017'den bu yana IŞİD'in temizlendiği alan 20 bin kilometrekareden fazla.

Kanlı örgüt, geçen yıl da Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirmişti. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

IŞİD, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, FransaParis ve İranTahran'da saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:03
  1. Suriye
  2. Irak
  3. Türkiye
  4. YPG
  5. PKK
  6. IŞİD
  7. terör
  8. örgüt
  9. terör örgütü
  10. Musul
  11. Rakka
  12. ABD
  13. İngiltere
  14. Londra
  15. Reuters
  16. Necef
  17. Haşdi Şabi
  18. El Bab
  19. Telafer
  20. son dakika
  21. son dakika ABD
  22. İran
  23. Ordu
  24. Libya
  25. Paris
  26. Fransa
  27. Temmuz
  28. Tahran
  29. Ortadoğu
  30. Endonezya
  31. Filipinler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
    1. AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
    2. FETÖ'nün yüzbinlerce doları bakın..
    3. İran'da kadın devrimi! 3 kadın bakan..
    4. Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal..
    5. Müftü nikahına destek verdi diye..
    6. Katar'dan flaş hamle! Tam 80 ülke...
    7. Kurtulmuş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na..
    8. Dortmund resmen açıkladı!
    9. Amerikan ordusundan ayrılıp PKK'ya..
    10. Allah şeriat ile idare olunmayı..
    11. HDP'den tarihi itiraf!
    12. O hastalar için yeni ilaç Türkiye’den..
    13. İdmana çıkmadı, Beşiktaş'a transfer..
    14. 'Emrederse asker gibi savaşmaya hazırım'
    15. Pınar Karşıyaka'dan transfer adımı!
    16. Yahudileri çıldırtan karar
    17. Katar'dan 80 ülkeye müjdeli haber!
    18. Kazdağları'nda 4 ayrı noktada orman..
    19. Dev hastaneler zincirine bir şok daha!
    20. Kendinden büyük balığı yutarken..
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Televizyonlar yayınlarını kesti… Korkulan oluyor! Dünya savaşı çıkmak üzere…
    Televizyonlar yayınlarını kesti… Korkulan oluyor! Dünya savaşı çıkmak üzere…
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!