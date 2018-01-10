“Otomatik bilgi değişimi yapılmıyor”

Ağbal, bilgi değişiminin söz konusu olmadığını söyledi. Maliye Bakanı Ağbal, “OECD tarafından oluşturulan ve 116 ülkenin imzaladığı ‘Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’ kapsamında şu an için bilgi paylaşımı yaptığımız bir ülke yok” dedi. Bakan Ağbal, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, diğer ülkelerle bilgi paylaşımına başlamak için gereken idari, teknik ve yasal yapının 2019 yılının sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti. Ağbal, “Otomatik bilgi değişimi sadece Türkiye’yi ve Türk vatandaşlarını ilgilendiriyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Sistem, 116 ülkeyi ve vatandaşlarını kapsıyor” açıklamasında bulundu.