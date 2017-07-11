Otomatik Bes iptali nasıl yapılır? İşte cevabı

Mevcutta Bireysel emekliliğiniz var, yeni bir emeklilik sözleşmesi yapacak durumunuz yok ya da emekliliğiniz için siz yatırım yapıyorsunuz. Otomatik BES'inizi iptal ettirmek istiyorsunuz, süreç nasıl olacak?

Emeklilik planına dahil edildiğiniz size bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde otomatik BES iptali için başvuruda bulunabilirsiniz.

Cayma talebinizi, emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre emeklilik şirketine ya da işverene iletiyorsunuz.

Paranız yasal olarak 10 gün, emeklilik şirketinin işlem hızına göre 2-3 gün içinde hesabınıza geri ödeniyor.

Cayma süresi geçti diyelim; daha sonra da bireysel emeklilik sistemindeki çıkış kuralları geçerli olacaktır.



KONUYLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİ ŞU ŞEKİLDE:

Otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi uygulaması 2017 yılı başından itibaren başladı. İlk etapta 1000 kişi üzeri çalışanı olan özel sektör kuruluşlarını kapsayan sistem aşamalı olarak tüm çalışanlara uygulandı Nisan 2017 itibariyle de kamu çalışanları kapsama alınmaya başlandı...

Otomatik BES uygulamasının başlamasıyla birlikte sisteme dahil edilen çalışanların maaşlarından kesinti yapılmaya başlandı. Bu durumdan rahatsız olan ve Otomatik (Zorunlu) BES ‘ten çıkış yapmak isteyen katılımcı sayısı da oldukça fazla. Bu yazımızda Otomatik katılımlı BES iptal işlemi konusuna değineceğiz.

İptal işlemini iki ay içerisinde cayma hakkı kullanılarak veya bu süre geçirdiyseniz normal iptal prosedürüne göre gerçekleştirilebilir.

Cayma Hakkı

Cayma hakkı özetle, sisteme dahil edilen çalışanın iki ay içerisinde başvurarak sistemden ayrılmasıdır. Bu hakkını kullanan katılımcıya o ana kadar yapılan tüm kesintiler iade edilir.

Çalışanın maaşından yapılan kesintinin bireysel emeklilik şirketine intikalinden sonra kendisine posta, sms, faks, e-mail v.b. yolla bildirim yapılır. Bu bildirimden itibaren cayma hakkı süresi başlar. Cayma hakkını kullanarak Otomatik BES ‘ten ayrılmak isteyen çalışan, bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde başvurması gerekmektedir.

Bu hakkını kullanması için çalışanın nereye başvuracağı emeklilik şirketiyle iş yeri arasında imzalanan sözleşmede belirlenir. Fakat kurumların iş yükü v.b. sorunlarla uğraşmak istemeyeceği düşünülürse başvurunun emeklilik şirketine yapılacağı değerlendirilmektedir. Bu işlemlerin kim tarafından yapılacağı muhtemelen çalışana bildirilecektir. Şayet bu konuda bir tereddütünüz varsa çalıştığınız kurumdan başvurunun nereye yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Otomatik BES ‘ten cayma hakkını kullanarak ayrılma talebi şirkete ulaştıktan sonra 10 iş günü içerisinde çalışandan yapılan tüm kesintiler ve varsa bunların getirileri başvuruda belirtilen hesaba yatırılır.

Zorunlu BES İptali İşlemleri

Cayma Hakkını kullanmak için tanınan 2 aylık süreyi aştıysanız Otomatik BES İptali için; Çalışan, bireysel emeklilik şirketine ayrılmak istediğini iletir (telefon, faks, e-mail, posta v.s. yoluyla). İptal talebini alan şirket 5 iş günü içerisinde çalışana ayrılma bilgi formu, ayrılma talep formunu ve hesap özetini gönderir.

Çalışan ayrılma talep formunu doldurup imzaladıktan sonra emeklilik şirketine faks veya posta yoluyla gönderir. Ayrılma talep formu şirkete ulaştıktan sonra çalışanın otomatik BES hesabında biriken para ve devlet katkısı hesabında varsa hak ettiği tutarlar 20 iş günü içerisinde çalışanın hesabına yatırılır.