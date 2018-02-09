Otokar'dan Altay tankı için nihai teklifini sundu

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada en iyi ve en son teklifi sunduğunu belirtti.

Otokar'dan yapılan açıklama şöyle:

"16.11.2017 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) "Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi" (Altay Projesi) ile ilgili teklif dosyamızın SSM'na sunulduğu bildirilmişti.

Gelinen bu aşamada, 08.02.2018 tarihinde SSM'na BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) sunulmuştur. SSM, BAFO dosyası üzerinde yapacağı değerlendirme çalışması sonrasında seri üretim süreci ile ilgili görüşünü oluşturacaktır.

Proje ile ilgili önemli gelişmeler kesinleştiği aşamada, kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

İhalede şirketler 250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adet muharebe tankının seri üretimi için teklifler alınıyor.