Otogaza 20 kuruş zam kapıda
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, otogazın litre satış fiyatına 2 Ağustos'dan itibaren 20 kuruş zam yapılması bekleniyor01 Ağustos 2017 Salı 22:22
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogazın litre satış fiyatına 2 Ağustos tarihinden itibaren 20 kuruş zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.
20 KURUŞ ARTIŞ
PÜİS tarafından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG otogazın pompa satış fiyatında ortalama 20 kuruş artış beklenmektedir" denildi.