Otoda sıfır faizli kampanya

Renault’dan yapılan açıklamaya göre, Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde 24 bin lira kredi 12 ay ya da 20 bin lira kredi 15 aya kadar sıfır faiz kampanyası yer alıyor.

Talisman, Symbol, Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç), Koleos ve Zoe modellerinde ise 12 bin lira kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği tüketicilerin ilgisini çekiyor. Renault’nun hafif ticari modellerinde de aralık ayına özel fırsatlar bulunuyor. Master ve Trafic modellerinde 30 bin lira kredi, 18 ay yüzde sıfır faiz uygulaması devam ediyor. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2 bin liralık ek indirim sağlanıyor.

DACİA’DA DA FIRSAT VAR

Dacia’da da, yeni yıla rağmen aralık ayı kampanyaları devam ediyor. Dacia’nın binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olan aralık ayı kampanyası 8 Ocak’a kadar devam edecek. Duster’ın manuel vites versiyonlarında 24 bin lira kredi 12 ay ya da 20 bin lira kredi 15 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor.