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Otobüsün arkasına takılıp canlarını hiçe saydılar!
Beyoğlu'nda, bir özel halk otobüsünün arkasına tutunan ve ayaklarındaki patenlerin minik tekerlekleri üzerinde tehlike saçarak yolculuk yapan üç gencin, canlarını hiçe saydığı anlar kameraya işte böyle yansıdı...
03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:16
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:16
Beyoğlu
otobüs
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