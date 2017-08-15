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Otobüste büyük panik! 'Bir yıldır planlıyordum'

Otobüsüne binmeden önce uyuşturucu kullandığı iddia edilen adam yolculuk sırasında "Ben bu yolu 1 yıldır planlıyordum herkes yanacak farkında değiller" deyince ortalık karıştı.

15 Ağustos 2017 Salı 14:50
Otobüste büyük panik! 'Bir yıldır planlıyordum'

Şehirlerarası yolcu otobüsüne binmeden önce uyuşturucu kullandığı iddia edilen adam yolculuk sırasında "Ben bu yolu 1 yıldır planlıyordum herkes yanacak farkında değiller" deyince diğer yolcular paniğe kapıldı. Yapılan ihbar sonrasında durdurulan otobüste bomba imha uzmanları çalışma yaparken, paniğe neden olan adam ve yanındaki oğlu ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

37 yaşındaki Ali M.'nin Kayseri'den Mersin'e gitmek için 5 yaşındaki çocuğu ile yolcu otobüsünün 39 ve 40 numaralı koltuğuna oturdu. Otobüse binmeden önce uyuşturucu aldığı ileri sürülen yolcu Ali M.'nin kendi kendine "Bir daha seni göremeyeceğim. Ben bu yolu bir yıldır planlıyordum. Herkes yanacak farkında değiller" şeklinde konuştuğunu duyan yolcular paniğe kapıldı.

Paniğe kapılan yolcular durumu şoföre ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yolcuların uyarısıyla şoför otobüsü bir benzin istasyonuna park etti ve Ali M., otobüsün şoförü ve istasyon sahibi tarafından otobüsten indirilerek jandarma ekiplerine teslim edildi.

Diğer yolcuların ifadeleri sonrasında olay yerine bomba imha uzmanı ekipler çağrıldı. Ekiplerin bagajdaki valizleri teker teker kontrol etmesinin ardından herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirlendi. Yolcular, ‘‘Yanındaki 5 yaşında olan çocuğuyla vedalaştı, bir daha seni göremeyeceğim, ben bu yolu 1 yıldır planlıyordum herkes yanacak farkında değiller gibi konuşmalar yaptı" derken bir diğer yolcu ise, "Ambulansı çağırdım 40 tane ambulans geldi gibi abuk sabuk konuşmalar yaptı. Kayseri’den Niğde’ye kadar değişik konuşmalar yaptı. Peygamber Efendimize kavuşacağız gibi konuştu" dedi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali M.'nin yapılan üst aramasında metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, Ali M., 5 yaşındaki oğlu ile birlikte karakola götürüldü.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 14:50
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