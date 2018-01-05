Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Otobüs yolcularının valizinden 512 paket kaçak sigara çıktı

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir otobüste yolculuk yapan şahısların valizlerinde yapılan aramada 512 paket kaçak sigara ele geçirildi.

05 Ocak 2018 Cuma 14:53
Otobüs yolcularının valizinden 512 paket kaçak sigara çıktı

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler D-100 Karayolu üzerinde bulunan Erbaa ilçesine bağlı Değirmenli köyü mevkinde yol kontrolleri yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, M.A ve S.K isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen ve valizlerin içerisine gizlenmiş şekilde 512 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şahıslara 27 no’lu ÖTV genel tebliği kapsamında 7 bin 128 lira idari yaptırım uygulanırken otobüs şoförüne de 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince bin 84 lira para cezası uygulandığı bilgisine ulaşıldı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 14:53
  1. TOKAT
  2. JANDARMA
  3. YOL KONTROLÜ
  4. KAÇAK SİGARA
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cülere ağırlaştırılmış müebbet!
    1. FETÖ'cülere ağırlaştırılmış müebbet!
    2. Doğduğundan beri yüzünde tümörle yaşıyor
    3. 10 yıl sonra itiraf geldi... Korkunç..
    4. Elmander, Türkiye'ye geliyor
    5. Demans hastalığı nedir, belirtileri..
    6. Fransa basını: Erdoğan Paris'ten...
    7. Doğu Guta'da cuma namazı yine kılınamadı
    8. İlk kez böyle korundu... Görenler..
    9. Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu..
    10. Okulları tatil eden Vali 'kral' ilan..
    11. Sağlık Bakanlığı'ndan grip salgını..
    12. Karagümrük Çetesinin lideri Nuri..
    13. Kıskıvrak yakalandı... Herkes onu..
    14. Cuma namazı için tüm futbolcular oraya..
    15. İstanbul'da neler oluyor?
    16. Pakistan: ABD başarısızlıklarını bize..
    17. Bayrağın ardına saklanan FETÖ'cü hain..
    18. Lice'de toprağa gömülü patlayıcı ele..
    19. E-ticaret devi İngiltere Ligi'ne talip
    20. Otobüs yolcularının valizinden 512..
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...