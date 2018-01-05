Otobüs yolcularının valizinden 512 paket kaçak sigara çıktı

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler D-100 Karayolu üzerinde bulunan Erbaa ilçesine bağlı Değirmenli köyü mevkinde yol kontrolleri yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, M.A ve S.K isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen ve valizlerin içerisine gizlenmiş şekilde 512 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şahıslara 27 no’lu ÖTV genel tebliği kapsamında 7 bin 128 lira idari yaptırım uygulanırken otobüs şoförüne de 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince bin 84 lira para cezası uygulandığı bilgisine ulaşıldı.