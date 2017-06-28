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Otobüs terminalinde park halindeki otomobil yandı

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali otoparkında bulunan bir otomobilde çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:07
Otobüs terminalinde park halindeki otomobil yandı

Edinilen bilgiye göre terminal otoparkında bulunan 38 AN 405 plakalı otomobil yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar yangın tüpleriyle yardıma koştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken yanan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:07
  1. Kayseri
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