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Ankara'da belediye otobüsü şoföründen muhteşem ilahi konseri

Ankara'dan yansıyan görüntülerde belediye otobüsü şoförü bir vatandaşımız muhteşem sesiyle dinleyenleri mest ediyor...

06 Ağustos 2017 Pazar 00:04
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 00:04
  1. belediye otobüsü şoförü
  2. muhteşem ilahi konseri
  3. Ankara
  4. Medine gülü ilahisi
  • KenanKenan44 dk önce
    Maşallah
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