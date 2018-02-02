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Otobüs şoförü kaza anını anlattı

Dün İstanbul Üsküdar'da meydana gelen otobüs kazasına ilişkin şoförün ifadesi ortaya çıktı.

02 Şubat 2018 Cuma 14:30
Otobüs şoförü kaza anını anlattı

Üsküdar'daki özel halk otobüsü faciasıyla ilgili adliyeye özel halk otobüsünün şoförü Selim K., "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan Selim K., emniyet işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, sorgusunun ardından Selim K.'yı, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Mahkemede sorgusu yapılan Selim K.'nın, 9 yıldır özel halk otobüsü şoförlüğü yaptığını söylediği öğrenildi. Kullandığı aracın 2017 model olup 2018 yılında trafiğe çıktığını söyleyen Selim K.'nın, "Araçlar yolda kendileri, yani herhangi bir taşıma vasıtası olmadan kendileri İstanbul'a gelmiştir. Bildiğim kadarıyla bu araç da İzmir'den geldiği için yaklaşık 500 kilometre yol yapmıştır. Yani ben olay günü aracı kullandığımda yaklaşık 500 kilometrelik kullanımı vardı. Ben bu araçla servise çıkmadan önce de kullanmıştım. Yolda önceden denemiştim. Kısaca araç sıfır kilometredir diyebiliriz" dediği öğrenildi.

KAZA ANINI ANLATTI

Olay günü sabah 06.15'te ilk servisine çıktığını söylediği öğrenilen Selim K.'nın, "İlerleyen saatlerde yine Kadıköy'den çıkarak Batı Ataşehir servisi yapıyordum. Kaza yerine doğru geldiğimde zaten durağa yaklaşacağım için düşük hızla seyir ediyordum. Ancak bir anda nasıl olduğunu anlayamadım. Araç benden kontrolsüz olarak aniden hızlanmaya başladı. Ben de durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım ve kaldırıma yöneldim. Fakat aracı müdahaleme rağmen durduramadım ve kaza meydana geldi. Kullandığım araç otomatik şanzımanlıdır. Bildiğim kadarıyla benim sara nöbeti, kalp, tansiyon gibi kalıtımsal hastalığım bulunmamaktadır. Olay sırasında alkolsüz olduğum dosyada mevcuttur. Belirttiğim gibi olayın nasıl olduğunu anlayamadım. Araç aniden hızlanmaya başladı, kontrolümden çıktı" şeklinde ifade verdiği kaydedildi.

TUTUKLANDI

Mahkeme, sorgusunun adından Selim K.'nın, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 14:30
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