Otobüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü

İstanbul'dan Samsun'a giden özel bir firmaya ait 52 DG 448 plakalı yolcu otobüsü, Amasya'da şarampole devrildi.

Merzifon ilçesindeki Kayadüzü mevkisinde gerçekleşen kazanın duyulmasıyla, olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi.

EN AZ 5 ÖLÜ, 40 YARALI

Anadolu Ajansı, ilk gelen bilgilere göre 40 yolcunun yaralandığını aktarıyor. İhlas HaberAjansı ise, en az 5 can kaybının olduğunu bildiriyor.

Yaralılar, Merzifon ve Amasya'daki hastanelere taşındı.