Otobüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü
Amasya Merzifon'da bu sabah saatlerinde şarampole yuvarlanan otobüste ilk belirlemelere göre en az 5 can kaybı var. Anadolu Ajansı, 40 yolcunun yaralandığını bildiriyor.05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:13
İstanbul'dan Samsun'a giden özel bir firmaya ait 52 DG 448 plakalı yolcu otobüsü, Amasya'da şarampole devrildi.
Merzifon ilçesindeki Kayadüzü mevkisinde gerçekleşen kazanın duyulmasıyla, olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi.
EN AZ 5 ÖLÜ, 40 YARALI
Anadolu Ajansı, ilk gelen bilgilere göre 40 yolcunun yaralandığını aktarıyor. İhlas HaberAjansı ise, en az 5 can kaybının olduğunu bildiriyor.
Yaralılar, Merzifon ve Amasya'daki hastanelere taşındı.