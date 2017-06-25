Balıkesir’de otobüs kazası: 1 ölü 40 yaralı

Kaza bayram sabahı saat 06:30’da Balıkesir - Susurluk Karayolu’nda meydana geldi. Sürücüsünün uyuduğu iddia edilen yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 40 dan fazla kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi gönderildi. Yoldan geçen diğer sürücülerinde yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevkedildiler. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ederken ölen kişinin kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.