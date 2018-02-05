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Otobüs çocuk parkına uçtu

Trabzon'da ihtiyaç molası için rampada bırakılan belediye otobüsü kayarak çocuk parkına düştü.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:40
Otobüs çocuk parkına uçtu

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Kalkınma Mahallesi’nde ilginç bir kaza yaşandı. Sabah saatlerinde KTÜ Farabi Hastanesine gitmekte olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs şoförünün ihtiyaç molası nedeniyle rampada bırakıldı.

Belli bir süre sonra hızlı bir şekilde kaymaya başlayan otobüs iki otomobile çarptıktan sonra reklam panolarını kırarak yolun aşağı kısmında yer alan çocuk parkına düştü.

Şans eseri sürücünün, yolcuların ve yoldan geçen vatandaşların olmaması nedeniyle kazada maddi hasar meydana gelirken, otobüs düştüğü çocuk parkından vinç yardımıyla çıkartıldı.

Otobüsün çocuk parkına düşüş anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:40
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