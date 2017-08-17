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Otobüs biletlerinin yüzde 80'i satıldı

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla otobüs biletlerine yoğun rağbet var. Şu ana kadar Türkiye genelinde bayrama kadar olan otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükenmiş durumda. Firmalar şimdiden ek seferlerin biletlerini satmaya başladı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:58
Otobüs biletlerinin yüzde 80'i satıldı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu  (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların, tatilin uzayıp uzamaması konusundaki belirsizlik nedeniyle rezervasyon yaptırdığını, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla da rezervasyonunu yaptırdığı biletleri satın almaya başladığını, acenta ve şirketlerin internet sitelerinde yoğunluk görüldüğünü ifade etti.

10 günlük sürenin, yaz tatiline çıkılabilecek güzel bir döneme de denk geldiğini dile getiren Özcan, Ege ve Akdeniz bölgelerine yönelik otobüslerde ciddi bir yoğunluk oluştuğunu kaydetti.

Uçak biletlerinin yaz ve bayram dönemlerinde pahalı olduğunu, bu nedenle vatandaşların otobüsleri tercih ettiğini belirten Özcan, bayramda  memleketine gitmek isteyenlerin de tatil bölgeleri dışındaki illerde yoğunluk  oluşturduğunu söyledi.

Hem tatil hem de bayramın bir arada yaşanacağı 10 günlük sürenin çok  bereketli geçeceğini ifade eden Özcan, "Kurban Bayramı tatilinin 10 güne  çıkmasıyla otobüs biletlerine yoğun bir rağbet oluştu. Şu ana kadar Türkiye  genelinde bayrama kadar olan otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi. Biz şimdiden  koyacağımız ek seferlerin biletlerini satmaya başladık." diye konuştu.

"BU BAYRAM ÇOK BEREKETLİ GEÇECEK"

Birol Özcan, şu anda yoğunluk olmayan bazı illere yönelik normal  seferlerde biletler kaldığını, bunlarla beraber ek sefer biletlerinin satışının  devam ettiğini belirterek, "Tatil, 26 Ağustos'ta başlayacağı için muhtemelen  22-23 Ağustos gibi ek seferlerin konulmasına izin verilir. Biz de bu yüzden  biletlerini satıyoruz." dedi.

Şu anda İstanbul'dan günde bin 500-bin 700 otobüs çıkışı olduğunu,  gelecek hafta bu sayının yavaş yavaş artacağını belirten Özcan, "Bu sayı 25-27  Ağustos'ta 2 bin 500-2 bin 800'ü bulur. Bu bayram çok bereketli geçecek." dedi.

"DÖNÜŞLER DE DOLU OLACAK"

TOFED Genel Başkanı Özcan, normalde, yaz mevsiminin ilk dönemine denk  gelen bayramlarda dönüşte istenilen doluluğun yaşanmadığını ancak bu bayram  sonunun okulların açılacağı zamana denk gelmesi nedeniyle dönüşlerin de dolu  olacağını söyledi.

Özcan, "Bu dönemin, mahsullerin ülkenin hemen her yerinde çıktığı  zamana denk gelmesi de otobüs tercihini artırıyor. Özellikle İstanbul ve  büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tatil için gittikleri memleketlerinden gıda,  bakliyat ve yiyecek getiriyor. Uçaklarda yük sınırı var. Otobüslere istediği  kadar yükü atıyor ve evine götürüyor." diye konuştu.

Aynı yere gideceklerin veya akrabaların, memleketlerine bilet  kalmadığı için veya ucuz olduğunu düşünerek ortak otobüs tuttuğunu belirten  Özcan, bu konuda vatandaşları, yetkili belge sahibi şirketlerle irtibata  geçmeleri yönünde uyardı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:58
  1. kurban bayramı
  2. Otobüs biletleri
  3. Akdeniz
  4. İstanbul
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