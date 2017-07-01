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Otobanda TIR’a çarpan lüks otomobilde feci son!

Bursa’da otobanda emniyet şeridindeki TIR’a arkadan çarpan lüks otomobilde 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:12
Otobanda TIR’a çarpan lüks otomobilde feci son!

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-İzmir yolu batı otobanı Minteks Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Nevzat Demirel (61) idaresindeki 67 EL 888 plakalı lüks otomobil, İzmir yönüne giderken, emniyet şeridinde park halindeki Enis Kansız’a ait (28) 41 GG 376 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen lüks otomobilin şoförü Nevzat Demirel ve araçta arkada oturan Serpil Turan (41) olay yerinde hayatını kaybetti. 112 acil servis ekibindeki sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları Alper Turan (17), Furkan Turan (9) ve Murat Turan (49) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Fatma Demirel ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şoförün direksiyon başında uyuya kaldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:12
  1. Bursa
  2. İzmir
  3. Uludağ
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