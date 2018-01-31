Otobanda ilginç görüntü! Görenler şaştı kaldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otobanı'nda Gaziantep'in Nurdağ ilçesinden Osmaniye istikametine seyir halindeki araçların sürücüleri ilginç bir olayla karşılaştı. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen lastik, bir süre otobandaki araçlarla birlikte seyretti. Toplam 3 şeritli yolun önce en sol şeridinde yuvarlanan lastik, daha sonra en sağına doğru yöneldi. Burada refüje çarpan lastik, tekrar sol şeride geçerek yere düştü.

Sürücülerin erken fark ettiği tekerlek sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, şans eseri kazaya neden olmadı.