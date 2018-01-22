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Oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu

Mardin’de önceki gün Suriye üzerinden gelen toz bulutlarının çiseleyen yağmurla birlikte çamura dönüşmesi otoyıkamacılara yaradı. Kentte, toz bulutlarının dağılmasının ardından sürücüler, oto yıkamacıların yolunu tuttu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:52
Oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu

Mardin’de önceki gün kuzeyli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutlarının, çiseleyen yağmurla birlikte çamura dönüşmesi otoyıkamacılara yaradı. Kentte, toz bulutlarının dağılmasının ardından oto yıkamacıların yolunu tutan sürücüler kuyruklar oluşturdu. Oto yıkama işletmecisi Uğur Allak, toz bulutları sayesinde iş yoğunluklarını arttığını belirterek, “Bu sefer çamur yağışının farklı olması iş yoğunluğumuzu arttırdı. İlk kez bu kadar yoğunluk oldu diyebiliriz. Cumartesi günü 274 araç temizliği için başvuru olmuş, bugün yine aynı şekilde yoğunluk devam ediyor. Aslında işlerin yoğun olması güzel ama böyle bir havayı bir daha yaşamayı istemeyiz. Araçlar en ince noktasına kadar çamur olmuş durumda. Toz çok daha kolay temizleniyor ama çamur çok zor” dedi. 

Aracını temizletmek için oto yıkamacıya 6 saat önce bıraktığını anlatan İsa Esin ise, “Oldukça kötü bir çamur yağmurundan sonra aracımı temizletmek için geldim. Daha iki gün önce temizletmiştim lakin öyle bir hava olayı yaşadık ki aracın klima içine kadar toz olmuş durumda. Çıkarmak da oldukça güç” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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