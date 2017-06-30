Oto klimacılarında aşırı sıcak mesaisi

Hava sıcaklıklarında son günlerde görülen yükseliş araç klimalarına duyulan ihtiyacı artırırken, bu cihazların tamir ve bakımını yapan servislerde de yoğunluğa neden oldu.



Bursa Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir oto elektrik bakım servisinin işletme müdürü Bülent Kozoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde havaların ısınmasıyla bakıma veya tamire gelen sürücü sayısında artış olduğunu söyledi.

Kozoğlu, 15 kişiyle günde 12 saat çalıştıklarını belirterek, "Şu anda çöl sıcakları olduğu için talep çok fazla. Randevu usulü çalışıyoruz. Bayram öncesi de çok yoğundu. Bayram sonrasında sıcakların artmasıyla talepler iyice arttı. Yetiştiremiyoruz, 20-25 gün sonrasına randevu veriyoruz." dedi.

Araçların klima bakımlarının en az 2 yılda bir yaptırılması gerektiğine işaret eden Kozoğlu, şöyle devam etti:

"Her yıl bakım yapılırsa daha iyi olur. Çünkü kışları klima çok kullanılmadığı, yani devir daim olmadığı için içindeki gaz havaya dönüşüyor. Havaya dönüştüğü zaman içinde gaz gözüküyor ama randıman alınamıyor. Soğukluk kalitesi gidiyor. Son günlerde randevu talepleri çok fazla. Klimaları az soğutan ya da hiç soğutmayan araç sürücüleri servislere akın edince fazla yoğunluk oluştu."

Bursa Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Kargılı da havaların ısınması sonrası klimalara daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İnsanlar gibi araçların da daralma anları olduğunu belirten Kargılı, "Devamlı klimayı çalıştırmak araca ve motoruna zarar verir. Onun için zaman zaman klimayı kapatmakta fayda var. Çünkü dışarısı sıcak, klima da çalışınca araç hava alamadığından klima ve motor zarar görür. Şehirlerarası yolculukta klimayı çok rahat kullanabilirsiniz. Yaz başlarında klimanın gazının ölçtürülmesi lazım. Klimanın eksik gazla çalıştırılması da araca zarar verir. Soğutmaz, sıcak hava verir." diye konuştu.

Kargılı, bugünlerde klima bakım ve onarımı yapan servislerde yoğunluk yaşandığını dile getirerek, hava sıcaklıklarının bunda etkili olduğunu, bilinen yerlerde ve klimadan anlayan ustalara gaz dolumunun yaptırılması gerektiğini vurguladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken de klima kullanımında görülen en yaygın hatanın bu cihazların kışın çalıştırılmaması olduğunu ifade etti. Bayrakçeken, şöyle konuştu:

"Araç klimaları kışın haftada yarım ya da 1 dakika çalıştırılıp gazın devri daim yapması sağlanmalıdır. Yaza girerken özellikle sıcak iklimli bölgelerde klima gazlarının kontrol edilmesi gerekir. Bakımına dikkat edeceğiz, verimli çalışmasını sağlayacağız. Araca binildiğinde klimanın hemen çalıştırılması yerine önce camları açıp içerideki havayı değiştirmek daha sonra klimayı açmak doğrudur. Klimayla birlikte aracı kullanmak taşıtına, hacmine, motoruna göre değişmekle beraber yüzde 30 kadar motor performansını düşürür."

Klima bakımının mümkün olduğunca servislerde yapılması gerektiğini belirten Bayrakçeken, "Merdiven altı diye tabir edilen yerlerde doldurulan gazlar hem düzgün çalıştırma sağlamayacak hem de gaz kaçağı gibi sorunlar çıkarabilecektir. Düzgün olmayan bir gaz hem motorun gücüne etki edecek hem de uzun vadede daha masraflı olacak. Bunun için tavsiyemiz servis veya yetkili kişiler tarafından bunun yapılmasıdır." dedi.

Kaynak: AA