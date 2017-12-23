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Oto galerici, siyasetçi, memur, iş adamı… İnanmayan yok! Ucuza lüks araba hayali kötü bitti

"FETÖ’nün araçlarını ucuza satıyoruz" diyerek Silivri’de çok sayıda kişiyi dolandıran şahıslarından biri tutuklandı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:22
Oto galerici, siyasetçi, memur, iş adamı… İnanmayan yok! Ucuza lüks araba hayali kötü bitti

İddiaya göre dolandırıcılar geçtiğimiz aylarda piyasa değeri 100 bin lira olan araçları "FETÖ'nün araçları" diyerek çok daha ucuza satarak piyasaya güven vermeye başladı. Silivri’den de birkaç ismi yanlarına dahil eden dolandırıcılar, aralarında oto galericileri, siyasetçiler, memurlar ve iş dünyasından birçok isimden yaklaşık 100 milyon lira vurgun yaparak sırra kadem bastı.

Yapılan şikayetler üzerine harekete geçen Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde güvenlik güçleri, şüphelilerden E.Ö.’yü ilçe dışında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcıların bugüne kadar 30’dan fazla kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı tespit edilirken, mağdur sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 13:22
  1. FETÖ
  2. Silivri
  3. dolandırıcı
  • ManatManat4 sa önce
    De vleti mahkemeye versinler çünkü halkı koruyacak kanunlar yok. O adam bu zulmü millete yapıyosa öleceğini yada kolunu kaybedeceginibilmeli
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