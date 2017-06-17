Otlu börek tarifi
Otlu börek tarifi17 Haziran 2017 Cumartesi 15:39
Malzemeler
- 2.5 su bardağı un
- 1 çorba kaşığı yaş maya
- 1 çay bardağı ılık su
- 4 çorba kaşığı zeytinyağı
İç malzeme
- 1 su bardağı süt kreması
- 250 gr lor peyniri
- 100 gr beyazpeynir
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet dereotu
- Yarım demet fesleğen
- 2 dal nane
- 3 dal taze soğan
- Tuz
- Karabiber
Süslemek için
- 2 çorba kaşığı çörekotu
Hazırlanışı
Mayayı ılık suya ilave edip karıştırın ve kabarıncaya kadar bekletin. Unu yoğurma kabına eleyip mayalı suyu ve yağı azar azar ekleyin. İyice yoğurup üzerini nemli bir bezle örtün. 2 saat bekletin.
Yeşillikleri temizleyip kıyın. Krema, yumurta, peynir çeşitleri, kıyılmış otlar, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın. Hamuru un serpilmiş zeminde biri büyük diğeri küçük iki parçaya bölüp açın. Büyük hamuru yağlanmış fırın kabının dibine döşeyin. ‹ç malzemeyi ilave edip küçük hamurla üzerini kaplayın. Üzerine çörekotu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Ilık servis yapın.