Otlu börek tarifi

Malzemeler

- 2.5 su bardağı un

- 1 çorba kaşığı yaş maya

- 1 çay bardağı ılık su

- 4 çorba kaşığı zeytinyağı

İç malzeme

- 1 su bardağı süt kreması

- 250 gr lor peyniri

- 100 gr beyazpeynir

- Yarım demet maydanoz

- Yarım demet dereotu

- Yarım demet fesleğen

- 2 dal nane

- 3 dal taze soğan

- Tuz

- Karabiber

Süslemek için

- 2 çorba kaşığı çörekotu

Hazırlanışı

Mayayı ılık suya ilave edip karıştırın ve kabarıncaya kadar bekletin. Unu yoğurma kabına eleyip mayalı suyu ve yağı azar azar ekleyin. İyice yoğurup üzerini nemli bir bezle örtün. 2 saat bekletin.

Yeşillikleri temizleyip kıyın. Krema, yumurta, peynir çeşitleri, kıyılmış otlar, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın. Hamuru un serpilmiş zeminde biri büyük diğeri küçük iki parçaya bölüp açın. Büyük hamuru yağlanmış fırın kabının dibine döşeyin. ‹ç malzemeyi ilave edip küçük hamurla üzerini kaplayın. Üzerine çörekotu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Ilık servis yapın.