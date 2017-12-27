Otistik çocuklu ailelere müjde

Otizmli çocukların iletişim problemine çare olma amacını taşıyan “Tolkido”, Turkcell’in Arıkovanı’nda destek bekliyor.

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, umut dolu bir projenin daha destek bulmasına katkı sunuyor. Türkiye’deki 350 binden fazla otizmli çocuğun iletişim problemine çare olacak Tolkido-Otizmli Çocukları Konuşturan Kartlar, Arıkovanı’nda destek bekliyor. Otizmden etkilenme seviyesi ve problemlerin görülme şekli her bireyde büyük farklılıklar gösteriyor. Bu sebepten dolayı her çocuğun kendine özel hazırlanmış bir eğitime ve kişiselleştirilebilir eğitim materyallerine ihtiyacı bulunuyor Tolkido, Bilgisayar mühendisi Can Yıldız’ın kuzeni Umut’a otizm teşhisi konulduktan sonra bu alanda araştırmaları sonucu ortaya çıkmış. Kuzenine görsel kartlar üzerinden yeni kelimeler öğretiyor. Daha sonra da bilgisayar mühendisi Kağan Karadoğan ile Tolkido projesini şekillendiriyor.

EĞİTİM SÜRECİNİ OYUNLAŞTIRIYOR

Tolkido, eğitim sürecini oyunlaştırarak çocuğu konuşmaya teşvik ediyor. Tolkido, eğitim sürecini oyunlaştırarak çocuğu konuşmaya teşvik ediyor. Tolkido kart içeriklerini aile veya öğretmen, çocuğa özel olarak hazırladığı için eğitim süreci daha verimli geçiyor. Kartların seslendirilmesinde ailenin ya da öğretmenin sesinin kullanılması da çocuk ve oyuncak arasında sıkı bir bağ kurmasına neden oluyor.

“BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ” KAPSAMINDA

Yaşar Üniversitesi’nde “Bilimsel Araştırma Projesi” kapsamında ve Doç. Dr. Süleyman Ünlütürk danışmanlığında yürütülen proje bir yılda tamamlandı. Proje süresince 50 adet prototip oyuncak üretildi ve bu ürünler Türkiye çapında ücretsiz olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 6 ay boyunca kullanıldı.

Kişiye özel eğitim kartları

Tolkido, otizmli çocukların dil ve konuşma eğitimlerinde kullandıkları görsel eğitim kartlarını kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getiriyor. Sistem bir pelüş oyuncak ve kartlardan oluşuyor. Tolkido kartların üzerindeki görseller aile veya öğretmen tarafından hazırlanıp yapıştırılıyor. Kartların içerdiği ses kayıtları ise bilgisayar aracılığıyla oyuncağa kaydediliyor. Kartlar oyuncağa yaklaştırıldığında, oyuncak kartların içerdiği ses kayıtlarını seslendiriyor.