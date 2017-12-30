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Otellerin gelirleri kur artışına gitti

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ‘Kasım 2017 Ülke Performans Raporu’nu açıkladı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:38
Otellerin gelirleri kur artışına gitti

Otellerin doluluk ortalamasını veren rapora göre, Türkiye’nin Kasım 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 13.4 artarak, yüzde 62.7 olarak kaydedildi. 11 aylık doluluk oranı ise geçen yılın aynı döneminde 51.1 Euro iken, bu yıl yüzde 60.3’e yükseldi. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, “TL bazlı gelir artışı görülse de, enflasyona bağlı olarak giderlerde de artış olduğu göz ardı edilmemeli” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 09:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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