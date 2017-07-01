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Otel odasına giren polis inanamadı! Alman vatandaşın Gezi Parkı oyunu… Öyle bir düzenek kurmuş ki…

Taksim'de Gezi Parkı'na bakan bir oda tutan Alman vatandaşı otel odasına akıl almaz bir düzenek kurdu. Tuttuğu odaya internet ağı, kamera sistemi ve yazıcı kuran Alman vatandaşı gece yarısı otelden dışarı çıktı.Sabah olduğunda ise Alman vatandaşı  Enden Morius S.'nin tuttuğu otelin penceresinden siyasi içerikli caddeye bildiri yağmaya başladı. Caddeye bildirinin yağdığı otel odasına giren polis gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Morius S.'nin kurduğu özel düzenek ile uzaktan kumanda ederek caddeye bildiri yağdırdığı belirlendi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:10
Otel odasına giren polis inanamadı! Alman vatandaşın Gezi Parkı oyunu… Öyle bir düzenek kurmuş ki…

Olay Beyoğlu Gezi Parkı karşısında bir otelde meydana geldi. Otele gelen Alman vatandaşı Enden Morius S. (26), Gezi Parkına bakan bir oda tuttu. Enden Morius S. gece saatlerinde otelden dışarı çıktı. Sabah olduğunda otel odasından caddeye doğru bildiri yağdığını  gören otel görevlileri durumu polise bildirdi. 

POLİSİ ŞAŞKINA ÇEVİREN DÜZENEK

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bildirinin hangi odadan atıldığını  tespit ederek odaya girdi. Otel odasına giren polis ekipleri akıl almaz bir düzenekle karşılaştı. Odada otelden ayrı internet ağı, kamera sistemi ve yazıcıdan oluşan düzenek bulan ekipler büyük şaşkınlık yaşadı. Otel odasında inceleme yapılması için Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri odada detaylı bir inceleme yaparak delil topladı. Polisler, düzeneğin özel olarak kurulduğunu uzaktan kumanda ile çalıştırıldığını tespit etti.  

POLİS ALMAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Enden Morius S.'nin hazırladığı bildiriyi dağıtmak için internet üzerinden yazıcıya komut vererek bildirilerin sokağa düşmesini sağladığı tespit edildi. Odadaki kamera sistemi ile de bütün bu sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiği anlaşıldı. Polis siyasi içerikli bildirinin atıldığı düzenekle ilgili Enden Morius S.'yi arıyor. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:10
  1. taksim
  2. gezi parkı
  3. bildiri
  4. son dakika
  5. haberler
  • SözügüzelSözügüzel22 dk önce
    Keefereyi yakalayın tıkın deliğe çıkamasın birdaha
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 30 dk önce
    Bu Alman Kesin Ajandır, Yakalanıp Hapse Atılmalı dır.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 30 dk önce
    Bu Alman Kesin Ajandır, Yakalanıp Hapse Atılmalı dır.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 30 dk önce
    Bu Alman Kesin Ajandır, Yakalanıp Hapse Atılmalı dır.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 30 dk önce
    Bu Alman Kesin Ajandır, Yakalanıp Hapse Atılmalı dır.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 30 dk önce
    Bu Alman Kesin Ajandır, Yakalanıp Hapse Atılmalı dır.
  • AlperAlper37 dk önce
    Bizim amrkdan sonra ikinçi büyük düşmanımız Alman devletidir
  • Mustafa Mustafa 39 dk önce
    Bu alman ajanlar her taşın altından çıkmaya başladılar. Gezi parkı gibi bir kalkışmayi örgütlenmeye gelmiş prova yapıyor. Allah belanizi versin.
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