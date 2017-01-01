ÖSYM’den DGS adaylarına uyarı geldi!
ÖSYM pazar günü yapılacak 2017 Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.
ÖSYM’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, 2017-DGS’nin saat 10.00’da başlayacağı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır." ifadelerine yer verildi.