ÖSYM iki işlem için ücreti kaldırdı

ÖSYM, sınava giren adaylardan fotoğraf yenileme ve geçmiş dönemlere ait sınav sonuç belgesi edinme ücretlerinin alınmayacağı bildirildi. ÖSYM’den yapılan bilgilendirmeye göre, ÖSYM Yönetim Kurulunca, adaylardan, fotoğraf yenileme ve geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait sınav sonuç belgesi edinme işlemleri için ücret alınmamasına karar verildi. Adaylardan, fotoğraf yenileme ve geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait sınav sonuç belgesi edinme ücreti olarak 10’ar lira alınıyordu.