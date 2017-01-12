ÖSYM Başkanından sınav açıklaması

ÖSYM Başkanı Demir, ÖSYM’nin Esenboğa Elektronik Sınav Merkezinde basın mensuplarıyla biraraya gelerek, e-Sınav merkezi ve sınavların nasıl uygulandığıyla ilgili bilgi verdi.

Esenboğa e-Sınav merkeziyle ilgili Demir, “Burada 5 bin aday kapasitesimiz var. 30 bin metrekare kapalı alanı olacak. Şuanda 26 bin metrekare kapalı alan. 20 bin metrekare açık alanımız var park yeri için kenarlarda” diye konuştu.

“5 bin kabin kamerası, 372 adet ortam kamerası var”

Binadaki kolaylıklarla ilgili ise Demir, “Burada Türkiye’nin her tarafından geldiği için adaylar sırt çantalarıyla geliyorlar. Sırt çantalarını emanete alıyoruz. X-ray cihazlarından geçiriyorum emniyetin kontrolünde. Yanında cep telefonu veya anahtarı olanlar için küçük emanet dolaplarımız var. Bütün salonlarımız içerisinde tuvalet var. Sınav anında bu tuvaleti kullanabiliyor adaylar serbest. Bina jammerlı olduğu için içeriye girildikten sonra sınav anındajammer çalışıyor, herhangi bir iletişim imkanı söz konusu değil. 5 bin kabin kamerası var burada. Bütün kabinlerde adayın yakın çekimini yapan kamera var. Birde 372 adet ortam kamerası var.Salon başkanı bütün ortamı ekranından görebileceği kameralı sistem var. Aday oturduğu zaman fotoğrafını çekiyor sistemdeki fotoğrafla aynı yere koyuyor. Salon başkanı iki fotoğrafa birlikte salonda aynı anda bakıyor. Bütün kapı girişlerine rağmen şüpheli durum varsa adayları elektronik ortamda kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu sene ilk kez 2 e-ALES yapacağız”

Merkezde 4 aydır sınav yapıldığını söyleyen Demir, “İlk sınav 2016 Eylül’de yapıldı. 3 yerde yapılıyor. e-Sınav İstanbul’da 500 kişilik kapasitemiz var. İzmir’de 82 kapasitemiz var. Bu sene ilk kez 2 e-ALES yapacağız. Bir tanesi 11 Şubat’ta. e-Ales içinde adayların sınav ortamını görmeleri için bir deneme sınavı yapacağız ayın 28’inde. Sınav kurallarının aynen uygulandığı ama sonucu Ales yerine geçmeyen bir sınav yapacağız. Bu da ÖSYM tarihinde bir sınav için ilk kez deneme sınavı yapıyoruz. Ales’te aynı zamanda kâğıtta da vereceğiz. Çözümlerini kendi kâğıdında yapacak ekrana işaretleyecek. Bu farklı bir uygulama. 2017’den itibaren elektronik ortamda adayların kendilerini denemeleri için Yabancı Dil Sınavlarında bireyselleştirilmiş deneme sınavı modülü koyacağız” açıklamasında bulundu.

LYS ve YGS’nin birden çok yapılmasına ilişkin Demir, “Burada sanıldığı kadar sağladığı düşünülen avantajların gerçekten o avantajları sağlayıp sağlamadığı konusunda bir emin olmak gerekir. Sanıyorum o işe de YÖK karar verecektir. Sınavı yapmak zor değilde, getirileri neler olacak, beklenen faydayı sağlayacak mı?” değerlendirmesinde bulundu.

e-Sınavın LYS YGS’de de uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili Demir, “Bu kadar kişinin eş zamanlı elektronik sınava alınmış olmasının getireceği avantajın ne olduğunu ben göremiyorum şuanda. Çok büyük avantaj getirmeyebilir” dedi.

“Guinness Rekorlar kitabına müracaat edeceğiz”

E-sınav için adayların yüzde 60’nın Ankara dışından geldiğini ifade eden Demir, “Burada 5 kişiyi sınav yaptığımızda Guinness Rekorlar kitabına müracaat edeceğiz. Başvurduk dediler ki, olduğu zaman bakmamız lazım. Sanıyorum dünyanın en büyüğü olacak. 5 bin kapasitemiz var ama bütün bilgisayarları aşamalı kullandırıyoruz. En son 3 bin 500 oldu. Şuanda yapacağımızla 4 bin. Bu kadar kişinin sınavının aynı anda olması beklenmedik bir komplikasyon çıkarabiliyor. Her salonda belli yedek bırakıyoruz sıkıntı olma ihtimaline karşı. İlk zamanlar karşılaştığımız bazı sürprizler oldu. Bizim burada bu binanın 5 ana girişi var. Ama 8 çıkış var. Onların dışarılara bağlantılarını kuracağız. Çıkış anında izdiham olmaması için. Destek birimlerini oluşturduğumuzda tam kullanmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Emanet dolapları da yüz tanıma sistemiyle irtibatlandırılacak

ÖSYM Başkanı Demir, Esenboğa e-Sınav Merkezindeki sınav salonlarını basın mensuplarıyla gezdi. Bir aday için hazırlanan kabinde sınav güvenliği hakkında bilgi veren Demir, şunları söyledi:

“Aday geldiğinde ilk önce T.C kimlik numarasını girip kendisine bir ekran açılıyor. O ekran açıldığı zaman kendi fotoğrafını çekip, sistemdeki fotoğrafın yanına kendi fotoğrafını çekip salon başkanına gönderiyor sistem. Yoklaması alınmış oluyor. Buraya gelmeden önce dışarıda kişilerin üzerilerindeki bütün emanetleri alıyoruz. Burada yüz tanıma sistemiyle içeriye alıyoruz. Ama emanet alma işinde yeni bir sistem geliştirdik. Şuanda kişilere küçük bir dolabın anahtarını veriyoruz ama sadece o anahtarla içeriye girebiliyorlar. Ama ileride şuanda prototipi geliştirildi. Onu da yüz tanımayla irtibatlandırıp kişi ekrana geldiği zaman ona bir dolap açılıp ayrıldığında da tekrar beklediğinde yine o kişiyi tanıyıp anahtarının çözüldüğü yani fiziksel anahtar yanında taşımadan da emanet dolabını kullanabileceği bir sistem geliştiriyoruz. Şimdilik mekanik dolaplarla idare ediyoruz ama onu da sisteme entregre ettiğimizde açacağız. İlk kez geliştiriliyor Türkiye’de yerli üretim bu. Hızını test ediyoruz. dolayısıyla vakit alıyor ama ortaya prototip çıktı. Bu nedenle geliştirilmesi tamamlandığında emanet sistemini ona dönüştüreceğiz. Adaylar yanlarında kimlikleri ve giriş belgeleri dışında hiçbir şey getirme ihtiyacı olmayacak. Bütün emanetleri de güvenli şekilde emanete vermiş olacaklar.”