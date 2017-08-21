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ÖSYM Başkanı Demir istifa etti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ömer Demir istifa ettiğini bildirdi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:23
ÖSYM Başkanı Demir istifa etti

ÖSYM Başkanı Profesör Ömer Demir görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Demir yaptığı basın açıklamasında "Görevden ayrılma talebini ilgili makama sundum" dedi.

Demir açıklamasında "İlgili personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkan yerleştirme hatası nedeniyle ÖSYM'nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla görevden ayrılma talebimi ilgili makama bugün itibarıyla sunmuş bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:23
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