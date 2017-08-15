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Bozdağ'dan ÖSYM açıklaması: Gereken yapılacaktır

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ÖSYM'nin yaptığı hataya ilişkin açıklama yaptı.

15 Ağustos 2017 Salı 18:52
Bozdağ'dan ÖSYM açıklaması: Gereken yapılacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamada bulundu.

Bozdağ, ''ÖSYM'nin yaptığı büyük bir hatadır. Bu olayda çok açık bir hata yapıldığı açıktır. İhmal iddiaları dahil hepsi incelenecek. Bin 110 adayın yerleştirmesi değişmiştir. ÖSYM Başkanlığı, gerekli idari tahkikati yapacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 18:52
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