ÖSYM açıkladı: 2017-DGS: Ek Yerleştirme Tercih İşlemleri

Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir yükseköğretim bölümüne yerleşemeyen adaylar, DGS ek yerleştirme başvurularını ÖSYM’nin ‘Aday İşlemleri Sistemi’ üzerinden yapabilecek.

ÖSYM, DGS’de boş kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri için duyuru yayımladı.

2017 Dikey Geciş Sınavı (DGS) sonuçları ve merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlara göre, 2017-2018 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.

ÖSYM, resmi Twitter adresinden de paylaştığı DGS ek tercih duyurusunda;

"2017-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri 25 – 30 Ekim 2017 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. 2017-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ve diğer bilgiler, aşağıdaki bağlantılarda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara saygıyla duyurulur.” İfadelerini kullandı.



DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.



Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme 16 alınmaz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.