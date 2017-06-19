Östersunds'un yıldızı kurada Galatasaray ile eşleştiğini duyunca inanamadı

Bu sezon Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön elemeden başlayamak zorunda kalan Galatasaray'ın bu turdaki rakibi İsveç'in Östersunds takımı oldu. Kırmızı Siyahlılar'la çok da zor geçmemesi beklenen iki maç oynayacak Galatasaray, İsveçlileri ise korkuttu.



İsveç'in ünlü Aftonbladet Gazetesi, Galatasaray-Östersunds eşleşmesini son dakika haberiyle kâbus olarak yorumladı.



Kırmızı-Siyahlı ekibin futbolcusu Saman Ghoddos ise yerel bir TV kanalına verdiği demeçte, takımının Galatasaray'la eşleştiğini duyunca, "Şaka mı? Niye yalan söylüyorsunuz?" ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi.



Ayrıca İsveçli oyuncu, eşleşmeyi dört gözle beklediğini sözlerine ekledi