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Östersunds'un yıldızı kurada Galatasaray ile eşleştiğini duyunca inanamadı

İsveç basını, Östersunds'un UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la eşleşmesini internet sitelerinden "son dakika" haberleriyle duyurdu. Aftonbladet'in internet sitesi eşleşmeyi "Kabus" olarak yorumladı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 19:44
Östersunds'un yıldızı kurada Galatasaray ile eşleştiğini duyunca inanamadı

Bu sezon Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön elemeden başlayamak zorunda kalan Galatasaray'ın bu turdaki rakibi İsveç'in Östersunds takımı oldu. Kırmızı Siyahlılar'la çok da zor geçmemesi beklenen iki maç oynayacak Galatasaray, İsveçlileri ise korkuttu. 

İsveç'in ünlü Aftonbladet Gazetesi, Galatasaray-Östersunds eşleşmesini son dakika haberiyle kâbus olarak yorumladı.

Kırmızı-Siyahlı ekibin futbolcusu Saman Ghoddos ise yerel bir TV kanalına verdiği demeçte, takımının Galatasaray'la eşleştiğini duyunca, "Şaka mı? Niye yalan söylüyorsunuz?" ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Ayrıca İsveçli oyuncu, eşleşmeyi dört gözle beklediğini sözlerine ekledi

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 19:44
  1. Östersunds
  2. Galatasaray
  • Gs mi ?Gs mi ?10 sa önce
    İste açık bircevapgs nın dengi bu takım mı ???Ya gs bukadar kötü bir takımya da bu takım hak etmediği halde bu lige alınıyor Bazı ülkelerden çok bazı ülkelerden hiç alıyorlaradil değil bütün liglerden 4 takım alınmalı Biri şampiyonalar lıgıne 2inci ve :uncu birde kupa sampıyonu UEFA'ya katılmalı
Bugünkü Akit

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