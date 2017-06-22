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''Östersunds’un golcüsü Ghoddos Galatasaray'ı evimizde yeneriz''

Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 13 Temmuz’da deplasmanda İsveç temsilcisi Östersunds’a rakip olacak Galatasaray, rakibi üzerinde şimdiden büyük bir etki yaratmış durumda.

22 Haziran 2017 Perşembe 03:38
''Östersunds’un golcüsü Ghoddos Galatasaray'ı evimizde yeneriz''

Takımın 23 yaşındaki golcüsü Saman Ghoddos, İsveç basınının kuraya olan “Kâbus gibi” yaklaşımını doğru bulmadığını belirterek, şunları dile getirdi: “Buna katılmıyorum. Bence bizim için rüya gibi bir eşleşme. Turnuvanın en büyük takımlarından biriyle karşılaşmak fantastik olacak. Onları eledikten sonra daha kolay bir rakiple oynayacağız. Galatasaray’ı eleyebiliriz...”

‘Evde bir sürpiz yapabiliriz’ 

“Onlara en azından evimizde sürpriz yapabiliriz. Onlar daha sezon başında ve biz sezonun ortasındayız. Bu da bizim için bir avantaj. Zamanla daha iyi olacaklardır ancak bizimle oynamadan önce bunun için zaman bulamayacaklar.” Geçen sezon İsveç Kupası’nı kazanan Östersunds, bu sezon zirve yarışının içinde ve ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 03:38
  1. Östersunds
  2. Galatasaray
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