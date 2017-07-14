Östersunds’ta, golleri atan iki oyuncunun yıllık maaşı sadece 70’er bin Euro

Östersunds karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan Galatasaray'ın kadro değeri ile rakibinin değeri arasında dağlar kadar fark var. Cim Bom'un yaklaşık kadro değeri 100 milyon Euro… İsveç ekibinin ise 3 milyon Euro… Yani Aslan, tüm kadrosu bir futbolcu maaşına denk gelen Östersunds'a boyun eğdi. Ev sahibi takımın gollerini atan iki ismin de yıllık maaşları ise 70'er bin Euro (Toplam 140 bin Euro)...