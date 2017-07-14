Östersunds Teknik Direktörü Potter: Gurur duyuyorum

Östersunds'un teknik direktörü Graham Potter, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"GURUR DUYUYORUM"

İlk yarıdaki oyunu öven ve cesurca davrandıklarını dile getiren Potter, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. İlk yarıda muhteşem oynadı ve sahada cesaretliydik. Bunu üst düzey bir takıma karşı yaptık. Taraftarlar harikaydı ve oyuncular mental olarak kazandı." ifadelerini kullandı.

"BİTEN BİR ŞEY YOK"

Galatasaray'ı eleme ihtimalini değerlendiren Östersunds, "İstanbul'da çok zor bir maç olacak. Daha biten bir şey yok. İyi hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

Östersund'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, 20 Temmuz'da rakibini Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak.

Kaynak:Sporx