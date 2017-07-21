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Östersunds sonrası Galatasaray'da flaş ayrılık!

UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenen Galatasaray'da flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Takımda kalmak istemeyen Sinan Gümüş'ün bir kulüple anlaştığı iddia edildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:45
Östersunds sonrası Galatasaray'da flaş ayrılık!

UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a toplam skorlada 3-1 mağlup olarak Avrupa macerasını başlamadan bitiren Galatasaray'da flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Sarı kırmızılılar, adı Benfica ile anılan Sinan Gümüş'ün, takımdan ayrılacağı belirtildi. 

Ancak Sinan Gümüş'ün Benfica ile değil başka bir kulüple anlaştığı, bu kulübün hangi kulüp olduğunun ise bugün netlik kazanacağı ifade edildi. 

Sinan Gümüş, bilindiği üzere Igor Tudor'la bir tartışma yaşamış ve bu durumdan rahatsız olan genç futbolcu takımda kalmak istemediğini menajerine bildirmişti. 

Kaynak: beINSPORTS

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:45
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