Osteoartrit nedir? Nasıl tedavi edilir?

Ostoartrit nedir?
Halk arasında ‘eklemlerin aşınması’ veya ‘kireçlenmesi’ olarak bilinen ostoartrit, genellikle yaşlılarda görülmektedir.
Ostoartrit belitileri nelerdir?
- Kemik ağrıları
- İştah ve kilo kaybı
- Yüksek ateş
- Yorgunluk
- Kansızlık
- Elleri kullanmada zorluk
- Doku yumruları
Osteoartrit kimlerde görülür?
- Eklem deformasyonlarında
- Yaşlılarda
- Ailesinde osteoartrit bulunanlarda
- Şişmanlarda
- Eklem yaralanmalarında görülür.
Osteoartrit nasıl teşhis edilir?
Hastanın eklemlerinde meydana gelen sorunların röntgen ve manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri ile tespit edilmesiyle tanı konulur.
Osteoartrit nasıl tedavi edilir?
Fiziksel tedaviler
- Eklemleri zorlayan hareketleri yapmaktan kaçının
- Düzenli egzersiz yapın
- Uzun süre ayakta durmayın
- Aşırı kilolardan kurtulun
- Ortopedik ayakkabıları tercih edin
İlaç tedavileri
Osteoartrit ağrılarını gidermek için Ağrı kesiciler, ilaçlar ve kremler kullanılır.
Cerrahi
Eklemde meydana gelen hasarlar şiddetli ağrılara yol açabilir. Bu gibi durumlarda cerrahi müdahaleye başvurulur.